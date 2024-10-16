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Байден оголосив про новий пакет допомоги для України

16 жовтня 2024, 20:35

Байден оголосив про новий пакет допомоги для України

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а також оголосив про надання Україні пакету допомоги в галузі безпеки на суму 425 млн доларів, повідомили в Білому домі.

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби ППО, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку та критично важливі боєприпаси для задоволення невідкладних потреб України.

Також у Білому домі повідомили, що найближчими місяцями Сполучені Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей, включаючи сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі додаткових броньованих машин. що допоможе оснастити ЗСУ.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський поінформував президента Байдена про план перемоги, і лідери двох країн доручили своїм командам провести подальші консультації щодо подальших кроків.

26 вересня США оголосили про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів та введення санкцій проти Росії. Як повідомили у Білому домі з посиланням на слова президента США Джо Байдена, Америка вперше передає Україні крилаті авіабомби JSOW.

Нагадаємо, що раніше США виділили пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

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