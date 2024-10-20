Головне за день: Росія обстріляла Кривий Ріг. ЗСУ атакували військовий аеродром

Політика



Франція надасть Україні військову техніку від заморожених активів Російської Федерації. Зокрема Київ отримає 12 САУ Caesar.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російські окупанти просунулися в Донецькій та Харківській областях.



Російські війська в неділю тричі атакували Покровську громаду Донецької області, пошкоджено будинки та будівлю. Ще чотири авіаудари було нанесено по промисловій зоні в Краматорську.



У ніч проти 20 жовтня окупанти обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Постраждали 17 осіб, пошкоджено 15 багатоповерхівок, магазини, кафе, церква, відділення банку, офісні приміщення та газопровід. Також розбито майже три десятки автомобілів.



Сили оборони атакували інфраструктуру військового аеродрому Липецьк-2 Липецької області РФ, а також федеральне казенне підприємство Завод ім. Я.М. Свердлова» у місті Дзержинськ Нижегородської області РФ. У районах обох об'єктів фіксувалися численні вибухи, а також наголошувалося на активній роботі ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.



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