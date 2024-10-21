Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту

Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України. Про це повідомляє офіційний канал Міністерства енергетики України.



Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.



У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.



«Через ворожі обстріли знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції», - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.



Раніше російські окупанти атакували магістральну підстанцію, внаслідок цього було знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.