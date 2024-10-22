В Полтаве мужчина совершил самоубийство на территории ТЦК

В понедельник, 21 октября, в Полтаве в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, он совершил суицид. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавского областного ТЦК.



По данным ведомства, следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия.



Известно, что погибший был доставлен полицией, поскольку находился в розыске.



«Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Гражданин в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года. Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы», — говорится в сообщении.



По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование.





Ранее мы писали, что вечером 11 октября возле Дворца спорта в Киеве посетителей концерта «Океана Эльзы» ждали сотрудники ТЦК вместе с патрульной полицией и проверяли военно-учетные документы у мужчин. Похожая картина наблюдалась в центре Ужгорода. Сегодня, 12 октября, сотрудников ТЦК увидели в одном из крупных торгово-развлекательных центров Львова.