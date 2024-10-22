У Полтаві чоловік скоїв самогубство на території ТЦК

У понеділок, 21 жовтня, у Полтаві в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка. За попередньою інформацією, він скоїв суїцид. Про це повідомили у пре-службі Полтавського обласного ТЦК.



За даними відомства, слідів насильства виявлено не було. На місце події одразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії.



Відомо, що загиблого було доставлено поліцією, оскільки він перебував у розшуку.



«Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року.

Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи», — йдеться у повідомленні.



За цим фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставин проводиться службове розслідування.







Раніше ми писали, що ввечері 11 жовтня біля Палацу спорту у Києві на відвідувачів концерту «Океану Ельзи» чекали співробітники ТЦК разом із патрульною поліцією та перевіряли військово-облікові документи у чоловіків. Схожа картина спостерігалася у центрі Ужгорода. Сьогодні, 12 жовтня, співробітників ТЦК побачили в одному із великих торговельно-розважальних центрів Львова.