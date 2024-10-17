Боеспособную эскадрилью F-16 Украина получит на месяцы позже, чем планировалось — WSJ

Американский истребитель F-16. Фото: Википедия

У Украины, скорее всего, не будет полной эскадрильи истребителей F-16 до конца текущего года. Вероятно, такое количество самолетов Украина получит до весны или лета следующего года. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что США переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Это решение может отодвинуть на многие месяцы срок, когда Украина получит полную эскадрилью самолетов.

Представители США объясняют, что такое решение было принято из-за нехватки опытных украинских пилотов со знанием английского языка. Некоторые чиновники также заявили, что США считают, что младшие кадеты будут более открыты к западной учебе.

Издание пишет, что обучение украинских пилотов проходит в трех разных местах: на базе Моррис в американском штате Аризоне, на военной авиабазе Дании в Скридструпе, которую недавно закрыли. По данным WSJ, в настоящее время курсы прошли около десятка пилотов, 11 из них сейчас летают в Украине. По словам западного чиновника, некоторые пилоты, начавшие обучение в Дании, не прошли программу.

Информированные источники издания отмечают, что у Украины, скорее всего, не будет полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые ими будут управлять) максимум до весны или лета следующего года.

По словам источника, знакомого с программой, восемь украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии. Еще восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение на F-16 в Аризоне и прибудут в Украину в начале следующего года.

Напомним, 26 августа один из первых переданных Украине истребителей американского производства F-16 потерпел крушение.

По предварительным данным, самолет не был сбит, хотя инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела российскими войсками. Скорее всего причиной катастрофы стала ошибка пилота.