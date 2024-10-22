Удар по селу Янтарное: спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины

Спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов частного жилого дома в селе Янтарное. Фото: ГСЧС

Спасатели достали тело погибшей женщины из-под завалов частного жилого дома в селе Янтарное Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Ночью российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору села Янтарное Покровского района, полностью разрушив один из частных домов. По предварительной информации, под завалами мог находиться один человек», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что во время проведения работ было обнаружено тело погибшей женщины. Работы по ликвидации последствий обстрела завершены.



Всего было разобрано 900 килограммов строительного мусора.





Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером, 21 октября, обстреляли Покровский район Донецкой области. В частности, под удар попали села Новоукраинка и Янтарное. В результате ударов погибли два ребенка и женщина, также двое людей получили ранения.