Удар по селу Янтарне: рятувальники дістали з-під завалов тіло загиблої жінки

Рятувальники дістали тіло загиблої жінки з-під завалів приватного житлового будинку у Янтарному. Фото: ДСНС

Рятувальники дістали тіло загиблої жінки з-під завалів приватного житлового будинку у селі Янтарне Покровського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Вночі російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору села Янтарне Покровського району, повністю зруйнувавши один з приватних будинків. За попередньою інформацією, під завалами могла перебувати одна людина», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що під час проведення робіт було виявлено тіло загиблої жінки. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу завершено.



Усього було розібрано 900 кілограмів будівельного сміття.





Раніше ми писали, що російські окупанти увечері, 21 жовтня, обстріляли Покровський район Донецької області. Зокрема, під удар потрапили села Новоукраїнка та Янтарне. Внаслідок ударів загинули дві дитини та жінка, також двоє людей отримали поранення.