Армия РФ за сутки потеряла 1240 человек и 25 бронемашин

ВС РФ за сутки потеряли 1240 солдат. Фото: Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ за сутки ориентировочно составили 1240 человек личного состава, два танка и 25 боевых бронированных машин. О потерях захватчиков сообщили в Генеральном штабе ВСУ.



Также Силы обороны Украины уничтожили 45 артиллерийских систем оккупантов, две РСЗО и 108 БпЛА оперативно-тактического уровня.



Напомним, украинская армия стабилизировала ситуацию в Торецке. Однако россияне с трех сторон давят на Селидово, ситуация в городе усложняется.



Ранее сообщалось, что потери российских захватчиков составили 1710 человек личного состава.









