Армия РФ за сутки потеряла 1710 солдат и 24 танка

Танкисты 22 ОМБр Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1710 человек. Об этом говорится в отчете пресс-центра Генерального штаба ВСУ.



Кроме того, украинские военные обезвредили 24 танка, 64 боевых бронированных машины, 24 артиллерийских системы, одно средство ПВО, 46 БпЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.



Ранее стало известно, что оккупанты за неделю потеряли около 9590 человек личного состава.