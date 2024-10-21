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Армия РФ за сутки потеряла 1710 солдат и 24 танка

21 октября 2024, 09:15

Армия РФ за сутки потеряла 1710 солдат и 24 танка

Танкисты 22 ОМБр Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ Танкисты 22 ОМБр Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1710 человек. Об этом говорится в  отчете пресс-центра Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, украинские военные обезвредили 24 танка, 64 боевых бронированных машины, 24 артиллерийских системы, одно средство ПВО, 46 БпЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

Ранее стало известно, что оккупанты за неделю потеряли около 9590 человек личного состава.

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