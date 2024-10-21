Армия РФ за сутки потеряла 1710 солдат и 24 танка

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1710 человек. Об этом говорится в отчете пресс-центра Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, украинские военные обезвредили 24 танка, 64 боевых бронированных машины, 24 артиллерийских системы, одно средство ПВО, 46 БпЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.
Ранее стало известно, что оккупанты за неделю потеряли около 9590 человек личного состава.
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