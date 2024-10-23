Россияне с трех сторон давят на город: в DeepState заявили об усложнении ситуации в Селидово

Ситуация в Селидово. Фото: карта DeepState

Ситуация вокруг города Селидово на Донетчине в последнее время складывается не очень утешительно. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Давление на позиции украинских военных происходит буквально с трех сторон. Россияне активно пытаются обойти город с флангов, поэтому попытки продвижений предпринимаются как на севере, так и на юге.



Обходить по флангам оккупанты начали, но наткнулись на сопротивление с восточной части, атакуя фактически «в лоб». В частности, бойцы бригады НГУ «Кара-Даг» пресекли эти попытки. Но у войск России есть преимущество – бесконечный ресурс пехоты и техники. Несмотря на упорную работу Сил обороны Украины, у захватчиков есть продвижение и со стороны села Михайловка, то есть в восточной части.



«В настоящее время противник бросил большие силы на Селидово. И будет максимально давить, чтобы добиться успеха в городе. Идет активный штурм с юга с целью закрепления в домах, накопления и дальнейшего продвижения. Из-за постоянного давления ситуация продолжает усложняться», – отметили аналитики.

Напомним, что украинская армия стабилизировала ситуацию в городе Торецк Донецкой области.