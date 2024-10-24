Армія РФ за добу втратила 1240 осіб і 25 бронемашин

ЗС РФ за добу втратили 1240 солдатів. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ за добу орієнтовно склали 1240 осіб особового складу, два танки та 25 бойових броньованих машин. Про втрати загарбників повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Також Сили оборони України знищили 45 артилерійських систем окупантів, дві РСЗВ та 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня.



Нагадаємо, українська армія стабілізувала ситуацію в Торецьку. Однак росіяни з трьох сторін тиснуть на Селидове, ситуація в місті ускладнюється.



Раніше повідомлялося, що втрати російських загарбників склали 1710 осіб особового складу.









