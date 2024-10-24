Если будет реализован План победы — мы увидим Россию на Саммите мира: Зеленский

Зеленский рассказал, когда мы увидим Россию на саммите мира. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после того, как будет реализован План победы, Российскую Федерацию можно будет увидеть на Саммите мира. По его словам, этот план рассчитан на то, чтобы лишить РФ альтернатив кроме справедливого мира. Об этом сообщил глава государства на третьем парламентском саммите Крымской платформы 24 октября в Риге, передает «Интерфакс-Украина».



«Когда и, если план победы будет полностью реализован, мы увидим Россию на саммите, мы увидим реализованную формулу, мы увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов устава ООН», — заявил он.



Зеленский отметил, что первый пункт плана — это геополитика и приглашение Украины в НАТО, второй — оборона, третий — сдерживание РФ, четвертый — экономическое сотрудничество, пятый — безопасность.



«Все это дает План победы», — резюмировал президент.



Напомним, что Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы Украины. Один из пунктов плана — приглашение страны в НАТО сейчас.