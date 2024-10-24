Якщо буде реалізовано План перемоги — ми побачимо Росію на Саміті миру: Зеленський

Зеленський розповів, коли побачимо Росію на саміті миру. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після того, як буде реалізовано План перемоги, Російську Федерацію можна буде побачити на Саміті миру. За його словами, цей план розрахований на те, щоб позбавити РФ альтернатив, крім справедливого миру. Про це повідомив глава держави на третьому парламентському саміті Кримської платформи 24 жовтня у Ризі, передає «Інтерфакс-Україна».



«Коли і, якщо план перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо Росію на саміті, ми побачимо реалізовану формулу, ми побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів статуту ООН», — заявив він.



Зеленський зазначив, що перший пункт плану — це геополітика та запрошення України до НАТО, другий — оборона, третій — стримування РФ, четвертий — економічне співробітництво, п'ятий — безпека.



«Все це дає План перемоги», — резюмував президент.





Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Верховній Раді подав план перемоги України. Один з пунктів плану — запрошення країни до НАТО зараз.