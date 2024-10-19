Виталий Портников. Фото: Новости Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский прав в том, что многое в российско-украинской войне зависит от союзников Киева.



Так «Новостям Донбасса» во время «Донбасс медиа форума» прокомментировал «мирный план» Владимир Зеленского журналист и публицист Виталий Портников.



«Это же не совсем план. Я бы сказал, набор предложений к нашим союзникам. Это важно. Мы все согласны, что если ускорить евроатлантическую интеграцию Украины, если дать Украине больше оружия, больше средств противовоздушной обороны, если согласиться с тем, что Украина является весомой частью Европы, это все быстро будет развиваться. Быстрее, чем сейчас. Вопрос в том, как на это отреагируют на Западе», — считает Виталий Портников.



В то же время, по мнению Виталия Портникова, со своей стороны Украина тоже может многое делать. Но даже если говорить о мобилизации людей на фронт, то здесь тоже есть нюансы.



«Если мы воюем западным оружием, то даже если мы мобилизуем наших граждан, то мы же должны какое-то оружие им давать, чтобы они защищались от россиян. Они же не могут воевать палками. Если мы хотим, чтобы у нас было свое оружие, нам нужны инвестиции. Если наша экономика разрушена, мы можем его производить, но опять-таки нужны инвесторы. Это все реальные и логичные вещи», — комментирует Виталий Портников.



Журналист считает, что одной из проблем в Украине остается коррупция, но ее преодоление не означает победы над Россией.



«С беспорядком государственного управления надо бороться, но мы находимся не в очень большой, 25-28-ми миллионной стране с разрушенной экономикой и частично разрушенной инфраструктурой, против которой воюет страна, на территории которой войны нет и не было. И на которой 130 миллионов населения, огромный запас ядерного оружия, огромный запас оружия и союзники, которые все время производили ракеты, снаряды и беспилотники. И это реальный расклад сил. Должен ли Запад принять участие в том, чтобы изменить этот расклад сил? Я думаю, должен. Изменит ли это быстро ситуацию? Нет. Это даст возможность Украине выдержать следующие десятилетия этой войны. Потому что это было первое десятилетие, а мы вступаем во второе. И нам важно, чтобы не было третьего», — считает Виталий Портников.

16 октября президент Владимир Зеленский в Верховной Раде впервые публично представил «план победы». Он состоит из четырех пунктов и дополнительного — послевоенного.



