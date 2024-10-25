ПВО Украины сбила 36 из 63 российских БпЛА

ПВО Украины сбила 36 из 63 российских дронов. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 25 октября 2024 года войска РФ атаковали территорию Украины 63 ударными БпЛА «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 36 российских БпЛА в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской, Полтавской и областях.



Отмечается, что большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях. Кроме того, 16 российских беспилотников локально потеряно.





Ранее сообщалось, что Россия ночью атаковала Украину ракетами и полусотней «шахедов».