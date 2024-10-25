ППО України збила 36 із 63 російських БпЛА

ППО України збило 36 із 63 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 25 жовтня 2024 року війська РФ атакували територію України 63 ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях.



Зазначається, що більшість ворожих БпЛА збито в Одеській та Київській областях. Крім того, 16 російських безпілотників локаційно втрачено.





Раніше повідомлялося, що Росія вночі атакувала Україну ракетами та півсотнею «шахедів».