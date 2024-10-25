Rheinmetall передав Україні ще 20 БМП Marder

Компанія Rheinmetall передала Силам оборони України ще 20 бойових машин піхоти Marder для проведення оборонної кампанії проти російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.



«Постачання буде здійснено наприкінці третього кварталу 2024 року. Таким чином, загальна кількість бойових машин, які прямо чи опосередковано поставлені до України в рамках так званого кільцевого обміну, складе близько 200 одиниць, причому тризначна кількість з них — це бойові машини піхоти Marder 1A3», — йдеться в повідомленні.



Крім того, в рамках кільцевого обміну Rheinmetall поставив двозначну кількість бойових машин піхоти Marder та основних бойових танків Leopard. Остання партія в розмірі 20 БМП Marder, надана Україні, була замовлена урядом Німеччини і профінансована в середині двозначної кількості мільйонів євро.



Танк Marder версії 1A3, який Rheinmetall постачає до України, оснащений додатковими лазерними далекомірами для ефективного та точного ураження цілей. Група компаній Rheinmetall вже замовила перше постачання 20 бойових машин цього типу за дорученням уряду Німеччини у березні 2023 року; подальші поставки були здійснені у двозначній кількості.





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