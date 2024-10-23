Украина получила очередной транш от МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Украину поступил очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о 1,1 млрд долларов. Об этом он сообщил 23 октября.



«Около 1,1 млрд долларов от МВФ уже поступили Украине. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера», — отметил он.



По словам Шмыгаля, этот транш получила Украина благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF объемом 15,6 млрд долларов.



«Благодарны Фонду за последовательную поддержку Украины. Уже начинаем совместную работу над следующим пересмотром программы», — резюмировал глава украинского правительства.





Ранее мы писали, что еще в июле текущего года Украина получила 2,2 млрд долларов от Международного Валютного Фонда.