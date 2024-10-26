Обстріл Херсонщини: загинуло 2 людей, одну — поранено

У Херсонській області внаслідок нічних обстрілів з боку російських військ загинули двоє мирних жителів. Ще одна людина дістала поранень. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.



«За даними слідства, 26 жовтня близько 00:40 військові армії РФ скинули вибухівку з дрону в Киндейці. Травми, несумісні із життям, дістав чоловік. Близько 2:40 ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Влучили по хаті. З-під завалів деблоковано тіло жінки», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.



Також уночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.



Розпочато розслідування.

Число загиблих у Дніпрі внаслідок нічної ракетної атаки зросло до 4 осіб, повідомляє міністерство внутрішніх справ. Ще 20 людей поранено. А кількість постраждалих від атаки БпЛА у Солом'янському районі Києва збільшилася до шести.