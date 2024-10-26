В Донецкой области из-за боев без света остаются 136 населенных пунктов

В результате боевых действий за пятницу, 25 октября, были обесточены 5,6 тысяч абонентов в двух населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает министерство энергетики Украины.



При этом специалисты восстановили электроснабжение для 2,3 тысяч абонентов в 3 населенных пунктах.



На данный момент без света остаются 136 населенных пунктов или более 95 тысяч абонентов.

За сутки полиция Донецкой области зафиксировала 2 511 российских ударов по линии фронта и жилому сектору. Как сообщили правоохранители, оккупанты стреляли по пяти населенным пунктам Донетчины: городе Торецк, поселке Донецкое, селах Веролюбовка, Максимовка, Рай-Александровка.