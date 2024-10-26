На Донеччині через бойові дії без світла залишаються 136 населених пунктів

Внаслідок бойових дій за п'ятницю, 25 жовтня, було знеструмлено 5,6 тисяч абонентів у двох населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє міністерство енергетики України.



При цьому спеціалісти відновили електропостачання для 2,3 тисяч абонентів у 3 населених пунктах.



На цей час без світла залишаються 136 населених пунктів або понад 95 тисяч абонентів.

За добу поліція Донецької області зафіксувала 2511 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Як повідомили правоохоронці, окупанти стріляли по п'яти населених пунктах Донеччини: місті Торецьк, селищі Донецьке, селах Віролюбівка, Максимівка, Рай-Олександрівка.