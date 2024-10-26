Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На Донеччині через бойові дії без світла залишаються 136 населених пунктів

26 жовтня 2024, 16:36

На Донеччині через бойові дії без світла залишаються 136 населених пунктів

Внаслідок бойових дій за п'ятницю, 25 жовтня, було знеструмлено 5,6 тисяч абонентів у двох населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє міністерство енергетики України.

При цьому спеціалісти відновили електропостачання для 2,3 тисяч абонентів у 3 населених пунктах.

На цей час без світла залишаються 136 населених пунктів або понад 95 тисяч абонентів.

За добу поліція Донецької області зафіксувала 2511 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Як повідомили правоохоронці, окупанти стріляли по п'яти населених пунктах Донеччини: місті Торецьк, селищі Донецьке, селах Віролюбівка, Максимівка, Рай-Олександрівка.

ТЕГИ

Інше
Електропостачання
Місця
Донецька область

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:54
«ДНР» заявила про поранення трьох мешканок Горлівки через обстріли
00:06
Головне за день: Бої у центрі Селідового. Обстріл Києва та Херсона
22:33
«ДНР»: У Горлівці дрони атакували вантажівку та маршрутку
21:42
Окупанти просуваються до Селидового, РФ знімає пропагандистські фільми в окупації — дайджест ►
17:40
В окупованому Маріуполі зростає кількість етнічних конфліктів: у мерії назвали основних учасників
16:30
Колишній бойовик «ДНР» — тепер член Радбезу РФ
14:19
Новий вид виплат для переселенців схвалив Кабінет міністрів України
13:45
У Селидовому російські військові закріпилися у кварталі багатоповерхівок — Мірошников
12:58
У Бердянську військові зі «Шторм Z» зарізали кадирівця — АТЕШ
11:58
В окупованому Донецьку військова поліція викрала цивільного прямо у супермаркеті
23:25
Головне за день: Росіяни штурмують Селідове. «Зачистки» у Маріуполі
22:35
«ДНР» заявила про поранення пенсіонера під час атаки безпілотника
14:49
«Безпрецедентна зачистка»: поблизу Маріуполя окупанти масово перевіряють місцеве населення
08:58
Російська армія просунулась у Селидовому та двох селах Донецької області — DeepState
23:26
Головне за день: Куди РФ піде далі в Україні? Таємний пункт договору між КНДР та РФ
23:21
Іржавий колір та запах каналізації: в окупованому Маріуполі жителі скаржаться на низьку якість води з-під крана
17:48
На Луганщині окупанти перевіряють місцевий бізнес та його працівників: у ОВА пояснили, з чим це пов'язано
16:58
У Кураховому на Донеччині поліцейські провели евакуацію під прицілом російських дронів
15:52
В окупованому Луганську брак водіїв комунального транспорту: місто на межі колапсу – ОВА
14:15
Воїни 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр
усі новини
16:36
На Донеччині через бойові дії без світла залишаються 136 населених пунктів
15:54
«ДНР» заявила про поранення трьох мешканок Горлівки через обстріли
14:40
За добу з лінії фронту на Донеччині евакуювалися близько тисячі людей
13:15
Росія обстріляла Дніпро: 4 людей загинуло, 21 — поранено (оновлено)
12:42
Обстріл Херсонщини: загинуло 2 людей, одну — поранено
12:32
Аудит продовжується, але Кабмін частково відновив резервування військовозобов'язаних в Україні
11:39
Десять днів ховалися від обстрілів у підвалах, але дістали поранень — історія евакуйованої пари з Луганщини
10:29
Російські війська обстріляли п'ять населених пунктів Донеччини — зведення поліції
10:22
З початку повномасштабної війни на Донеччині постраждали 595 дітей
09:45
На будівництво опорних пунктів Миколаївська громада на Донеччині витратила понад 300 млн грн
08:51
Російський удар по Києву та області: поранено 7 осіб, одна — загинула
08:23
Вчора в Донецькій області під російськими обстрілами було поранено 1 особу
00:06
Головне за день: Бої у центрі Селідового. Обстріл Києва та Херсона
22:50
У Києві горить житловий будинок після атаки російського дрону (оновлено)
22:33
«ДНР»: У Горлівці дрони атакували вантажівку та маршрутку
21:42
Окупанти просуваються до Селидового, РФ знімає пропагандистські фільми в окупації — дайджест ►
21:04
В Україні почне працювати «Єпідтримка»: Зеленський анонсував програму допомоги
20:24
1 січня Україна стане учасницею Міжнародного кримінального суду
18:54
КНДР готується відправити другу партію військових до Росії — розвідка Південної Кореї
18:07
Під Покровськом ЗСУ відбили 35 штурмів РФ за день
усі новини
ВІДЕО
Окупанти просуваються до Селидового, РФ знімає пропагандистські фільми в окупації — дайджест ► Окупанти просуваються до Селидового, РФ знімає пропагандистські фільми в окупації — дайджест ►
25 жовтня, 21:42
Перехоплення розмови російських військових. Фото: кадр із відео Російські військові готуються зустрічати солдатів КНДР у зоні бойових дій: ГУР перехопило розмови окупантів
25 жовтня, 15:54
"Роніни" зі складу 65-ї ОМБр знищили російську РСЗВ БМ-27 "Ураган". Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російський «Ураган»
25 жовтня, 15:20
«Приліт» у багатоквартирний будинок Херсона. Фото: кадр із відео У Херсоні російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, поранено двох пенсіонерів
25 жовтня, 12:20
«Дорога смерті» у Курській області. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили техніку РФ на мільйони доларів у Курській області
25 жовтня, 11:30
У російської гаубиці розірвало ствол під час стрільби. Фото: кадр із відео Під час стрільби у російської гаубиці розірвало ствол
25 жовтня, 10:35

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір