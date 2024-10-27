ППО України збила вночі 41 із 80 російських БпЛА

ППО України збила 41 із 80 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 27 жовтня 2024 року Росія атакувала територію України 80 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях», - йдеться у звіті Повітряних Сил ЗСУ.



Більшість російських БпЛА збито в Одеській та Київській областях. Крім того, 32 російські безпілотники локально втрачені, а один полетів у напрямку Білорусі.



Раніше стало відомо, що всі БпЛА, що летіли вночі до Києва, знешкоджені в околицях міста.