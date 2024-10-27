Все летевшие ночью в Киев БпЛА, обезврежены на окрестностях города

Сегодня ночью РФ в очередной раз атаковала столицу с помощью БпЛА, все беспилотники сбила ПВО. Об этом написал телеграм-канал Киевской городской военной администрации.
«Воздушная тревога в Киеве продолжалась почти 3 с половиной часа! Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города», — говорится в заявлении.
По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов, в Киеве пострадавших или разрушений не зафиксировано.
Эта ночная атака вражеских дронов еще раз показала, что тактика, приемы нападения и цели противника остаются неизменными уже много месяцев подряд:
Ранее стало известно, что количество пострадавших в Днепре от ночного ракетного удара возросло до 21 человека.
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