Второй Саммит мира может пройти в Индиии — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй саммит мира могут провести в Индии. Фото: ОП

В Индии может состояться второй Саммит мира. Украина готова услышать предложения других стран, в частности, Индии, Европейского Союза, Африканского континента, Бразилии и Китая. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of India.



«Мы говорили с премьер-министром Моди. У нас есть площадка — саммит мира. Я считаю, что мы могли бы провести второй саммит мира в любой уважаемой столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может это сделать, может организовать соответствующий саммит, но для этого нужно нам подготовиться», — отметил он.



При этом, Зеленский добавил, что Украина самостоятельно будет определять формат переговоров.



«Если есть предложения есть у Китая и Бразилии, но только на основе нашего формата, потому что война у нас. И я считаю, такой саммит может быть в Индии», — заявил глава государства.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после того, как будет реализован План победы, Российскую Федерацию можно будет увидеть на Саммите мира. По его словам, этот план рассчитан на то, чтобы лишить РФ альтернатив кроме справедливого мира.