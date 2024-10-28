Другий Саміт миру може пройти в Індії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що другий саміт миру можуть провести в Індії. Фото: ОП

В Індії може відбутися другий Саміт миру. Україна готова почути пропозиції інших країн, зокрема Індії, Європейського Союзу, Африканського континенту, Бразилії та Китаю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Times of India.



«Ми говорили із прем'єр-міністром Моді. Ми маємо майданчик — саміт миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий саміт миру у будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього нам потрібно підготуватися», — зазначив він.



При цьому, Зеленський додав, що Україна самостійно визначатиме формат переговорів.



«Якщо є пропозиції є у Китаю та Бразилії, але лише на основі нашого формату, бо війна у нас. І я вважаю, що такий саміт може бути в Індії», — заявив глава держави.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський сказав, що після того, як буде реалізовано План перемоги, Російську Федерацію можна буде побачити на Саміті миру. За його словами, цей план розрахований на те, щоб позбавити РФ альтернатив, крім справедливого миру.