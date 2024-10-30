У Маріуполі окупанти віддадуть квартири місцевих жителів російським військовим

Російським окупантам у Маріуполі віддадуть житло місцевих. Фото: телеграм

Загарбники вирішили запустити «пілотний проєкт» із передачі так званого «безхазяйного» житла на потреби «силового блоку». Про це пише пресслужба Маріупольської міськради.



Це означає, що квартири місцевих жителів, які змушені були покинути місто через блокаду та окупацію, тепер передадуть російським військовим, фсбшникам та поліцейським.

Розпорядження окупантів про «передачу» загарбникам житла маріупольців. Фото: телеграм

Загарбники планують використовувати вкрадені квартири поки що, як «службові». А після завершення пілотного проєкту остаточно їх передати «ветеранам та учасникам СВО».



Нагадаємо, що російські окупанти регулярно вивішують списки так званого «безхазяйного майна».



Вони вимагають, щоб маріупольці, які виявили свої квартири у переліку, протягом 30 днів з моменту публікації звернулися до адміністрації району та надали підтвердження права власності на майно.



Якщо ніхто на оголошення не відгукнеться, росіяни розпочинають процедуру відчуження. Раніше повідомлялося, що мешканці 21 багатоквартирного будинку у мікрорайоні Кіровський в окупованому Маріуполі досі залишаються без житла.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вже писали про те, як РФ перетворює окупований Маріуполь на «інвестиційний об'єкт».