Дрон-камикадзе уничтожил российский военный грузовик в Курской области

В Курской области дрон-камикадзе ударил по военному грузовику российской армии. После попадания машина оккупантов загорелась.
Отмечается, что дрон атаковал машину с российскими военными на трассе Рыльск-Курск. Расстояние между населенными пунктами составляет чуть менее 130 км.
Тем временем, продолжается операция в Курской области. В настоящее время известно о семи авиационных ударах по Курской области, во время которых противник сбросил 13 авиационных бомб.
Ранее в городе Железногорск Курской области упал беспилотник. Стоит добавить, что северокорейские солдаты завершают обучение на востоке РФ и будут двигаться к линии фронта.
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