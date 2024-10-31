Дрон-камикадзе уничтожил российский военный грузовик в Курской области

Дрон-камикадзе сжег военный грузовик РФ в Курской области. Фото: кадр из видео

В Курской области дрон-камикадзе ударил по военному грузовику российской армии. После попадания машина оккупантов загорелась.



Отмечается, что дрон атаковал машину с российскими военными на трассе Рыльск-Курск. Расстояние между населенными пунктами составляет чуть менее 130 км.



Тем временем, продолжается операция в Курской области. В настоящее время известно о семи авиационных ударах по Курской области, во время которых противник сбросил 13 авиационных бомб.



Ранее в городе Железногорск Курской области упал беспилотник. Стоит добавить, что северокорейские солдаты завершают обучение на востоке РФ и будут двигаться к линии фронта.