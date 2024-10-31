Дрон-камікадзе знищив російську військову вантажівку в Курській області

Дрон-камікадзе спалив військову вантажівку РФ у Курській області. Фото: кадр із відео

У Курській області дрон-камікадзе вдарив по військовій вантажівці російської армії. Після влучання машина окупантів спалахнула.



Наголошується, що дрон атакував машину з російськими військовими на трасі Рильськ-Курськ. Відстань між населеними пунктами становить трохи менше ніж 130 км.



Тим часом триває операція в Курській області. В цей час відомо про сім авіаційних ударів по Курській області, під час яких Росія скинула 13 авіаційних бомб.



Раніше в місті Желєзногорськ Курської області впав безпілотник. Варто додати, що північнокорейські солдати завершують навчання на сході РФ та рухатимуться до лінії фронту.