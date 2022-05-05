Куинджи и Айвазовский «спасены»: Как российские войска грабят музеи Мариуполя

Боевик «ДНР» выносит картины из Мариупольского краеведческого музея. Фото: «Народная милиция ДНР»

Российская армия не только уничтожает культурные объекты в Украине ракетами и бомбами, но и вывозит ценные музейные экспонаты. Среди них — картины всемирно известных художников, которые оценивают в десятки тысяч долларов. Работы перевозят в Донецк для оценки, чтобы потом отправить в Россию. Воровство подается под соусом «спасения полотен великих русских художников». В ситуации разбирались «Новости Донбасса».

Из Мариуполя вывезли более двух тысяч уникальных экспонатов

«Куинджи и Айвазовский спасены в Мариуполе. Полотна великих русских художников теперь в Донецке», — с таким пафосом группировка «ДНР» сообщила о разграблении Художественного музея в заблокированном городе.



Именно таким способом, изъятием и незаконным перемещением, на оккупированной территории оказались работы не только украинских художников. Вывезены более двух тысяч уникальных экспонатов. Мариупольский горсовет уточнил, что украдены древние иконы, Евангелие 1811 года, более 200 медалей из музея медальерного искусства Харабета. А также оригиналы Архипа Куинджи: эскиз «Красный закат», этюды «Осень. Крым» и «Эльбрус», Ивана Айвазовского «У берегов Кавказа», Николая Дубовского «Море» и «Ночь на Балтийском море».



Всего же в Мариупольском краеведческом музее и его филиале, Художественном музее, хранились тысячи уникальных экспонатов.



«Всего около 60 тысяч единиц. Это коллекция и краеведческого, и художественного музеев. В здании Краеведческого музея хранилась коллекция художественных работ. Там около двух тысяч единиц. Конечно, были уникальные экспонаты. Раритеты, которые хранились на протяжении всей истории города. Жалованная грамота 1779 года, которую вручили грекам-переселенцам-основателям. Те же работы Куинджи. Картины известных художников Глущенко, Шишко, Яблонской. Археологические коллекции. Многие абсолютно уникальные вещи не только для Мариуполя, но и Украины», — рассказал заведующий отделом научно-просветительской работы Мариупольского краеведческого музея Александр Горе.



Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул, что ценности, по предварительной информации, передала оккупантам директор Краеведческого музея Наталья Капустникова, которая знала место их тайного хранения.



Наталья Капустникова дает интервью российским СМИ. Фото: «Известия»

«Кроме того, она принимает участие в формировании абсолютно лживой информации об уничтожении музея "Азовом"», — пишет он.



На Художественный музей российские войска сбросили бомбы 21 марта, а Краеведческий музей практически полностью сгорел. По словам Андрющенко, Капустникова якобы видела, что 15 марта «Азов» его поджег. Подобные комментарии Капустниковой действительно можно найти на российских ресурсах. Ее слова опровергает руководитель Департамента культуры горсовета Диана Трима.



«До 15 марта я была в городе. Видела Художественный музей, который был пробит снарядом, но дверь была закрыта. В помещении никого не было. До Краеведческого музея не дошла, но слышала от людей, что размародерили помещение. Позднее от выехавших слышала тоже самое — что местные размородерили музей. Потому не верю в версию по поводу “Азова”. Само здание музея расположено так, что как военная точка он не выгоден», — рассказала «Новостям Донбасса» Диана Трима.



Сколько стоят вывезенные работы

Когда началось полномасштабное наступление России, из музеев в наиболее уязвимых городах Украины стали эвакуировать ценности. Перевезли и скифское золото. 27 апреля Запорожская ОВА сообщала, что из краеведческого музея в оккупированном Мелитополе российские войска якобы вывезли золото скифов IV столетия до н.э. Позже глава администрации Александр Старух опроверг это. По его словам, все самые ценные вещи эвакуировали из музеев Запорожской области в другие регионы. Эту операцию можно назвать очень успешной, потому что на скифское золото, которое хранилось в Крыму, Россия охотится уже восьмой год. В феврале 2014 года коллекция экспонировалась в Амстердаме. После оккупации Крыма Украина требует вернуть ценности в Киев, а Россия считает их своими.



В тоже время, по словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, из Мариуполя эвакуировать экспозиции, пока это было возможно, отказались.



«В тех местах, где проходил быстрый захват, таких как Чернигов или Херсонская область, это сделать было практически невозможно с первого дня. Хотя некоторые разговоры относительно Мариуполя у нас были накануне с руководителями города и этих музеев. К сожалению, нам не удалось убедить их относительно эвакуации», — отметил Ткаченко.



Министр добавил, что оккупанты перевозят экспонаты в Донецк для оценки. После этого их отправят в Россию.



Картина в Мариупольском краеведческом музее повреждена, видимо, осколком. Фото: «Народная милиция ДНР»

Оценить стоимость украденных работ пока невозможно, но это точно миллионы гривен. Сложность в том, что никто, помимо самих оккупантов, не знает точное количество вывезенных экспонатов. Чтобы примерно понять масштаб нанесенного ущерба, можно отследить, сколько в последние годы стоили картины того же Куинджи и Айвазовского.



Например, в 2020 году работу украинского мариниста Ивана Айвазовского «Неаполитанский залив» продали на торгах в Лондоне почти за 3 миллиона долларов. В ноябре прошлого года полотно «Генуэзские башни на Черном море» купили за 1,15 миллиона долларов.



Работы импрессиониста Архипа Куинджи также продавались за сотни тысяч долларов. В 2008-м «Березовую рощу» купили за 3 миллиона долларов, «Русский пейзаж» за 392 тысячи долларов, а «Украинскую ночь» — за 213 тысяч долларов. «Перед грозой» продали в 2011 году за 221 тысячу долларов. В Мариуполе хранился эскиз картины «Красный закат» 1908 года. Оригинал выставлен в «Метрополитен-музее» в Нью-Йорке. Конечно, эскиз дешевле картины, но не менее ценен.



Как вернуть ценности после войны: примеры

На данный момент Мариупольский горсовет готовит материалы в правоохранительные органы для начала уголовного производства по факту кражи ценностей и обращения в Интерпол.



В тоже время уже сейчас есть смысл начинать дискуссии о механизме реституции. То есть, возврате предметов искусства их владельцам после войны. Германия до сих пор, спустя 77 лет, так до конца и не решила этот вопрос.



Во время Второй Мировой войны нацисты активно изымали предметы культуры и искусства. Тогда разграбление «легитимизировали», приняв различные законодательные акты. С 1933 по 1945 год немцами было украдено 600 тысяч произведений искусства. Среди них, например, картина Ван Гога «Стог сена», проданная недавно на аукционе за 36 миллионов долларов, работы Климта, Шагала, Матисса, Пикассо. Гитлер относился к искусству с особым пиететом и мечтал о масштабном музее, в котором будет выставлено все награбленное. У Путина в этом плане амбиций нет, в особой тяге к живописи он не был замечен. Поэтому ни Россия, ни группировка «ДНР» даже не стали изощряться и придумывать так называемые «законы» для изъятия музейных коллекций. Их просто вывозят, завернув в идею «спасения» от украинских нацистов.



В 1998 году США и Германия заключили соглашение для работы с объектами искусства, похищенными нацистами. Германия обязалась изучить историю происхождения культурных ценностей и вернуть их владельцам. На практике процесс длится очень долго и еще сотни картин, скульптур и других предметов искусства остаются в статусе украденных. Конечно, масштабы незаконного изъятия в Украине не сравнимы с мировыми, но факт остается фактом — России рано или поздно придется вернуть все вывезенные музейные ценности.



