Российский дрон повредил САУ М109, но не уничтожил её

Поврежденная FPV-дроном САУ М109 ВСУ. Фото: кадр из видео

В американскую самоходную гаубицу САУ М109 попал российский дрон, но не смог её уничтожить. Видео с повреждениями опубликовал телеграм-канал WarArchive.



После попадания бойцы осмотрели повреждения, нанесённые FPV-дроном.



«Попало в бочок, туда в сторону. Проводка погорела. Вроде всё визуально целое, но пока точно сказать трудно», — комментируют бойцы ВСУ.



Похоже, что машина не пострадала сильно и подлежит восстановлению, несмотря на явные следы от пожара и повреждения проводки.