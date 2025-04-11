Российский дрон повредил САУ М109, но не уничтожил её

В американскую самоходную гаубицу САУ М109 попал российский дрон, но не смог её уничтожить. Видео с повреждениями опубликовал телеграм-канал WarArchive.
После попадания бойцы осмотрели повреждения, нанесённые FPV-дроном.
«Попало в бочок, туда в сторону. Проводка погорела. Вроде всё визуально целое, но пока точно сказать трудно», — комментируют бойцы ВСУ.
Похоже, что машина не пострадала сильно и подлежит восстановлению, несмотря на явные следы от пожара и повреждения проводки.
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