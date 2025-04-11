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Российский дрон повредил САУ М109, но не уничтожил её

11 апреля 2025, 14:00

Российский дрон повредил САУ М109, но не уничтожил её

Поврежденная FPV-дроном САУ М109 ВСУ. Фото: кадр из видео Поврежденная FPV-дроном САУ М109 ВСУ. Фото: кадр из видео

В американскую самоходную гаубицу САУ М109 попал российский дрон, но не смог её уничтожить. Видео с повреждениями опубликовал телеграм-канал WarArchive.

После попадания бойцы осмотрели повреждения, нанесённые FPV-дроном.

«Попало в бочок, туда в сторону. Проводка погорела. Вроде всё визуально целое, но пока точно сказать трудно», — комментируют бойцы ВСУ.

Похоже, что машина не пострадала сильно и подлежит восстановлению, несмотря на явные следы от пожара и повреждения проводки.

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