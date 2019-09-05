«ДНР» приговорила мужчину к 17 годам тюрьмы за «шпионаж»

Так называемый апелляционный суд при группировке «ДНР» приговорил мужчину к 17 годам в исправительной колонии особого режима за «шпионаж». Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».



Якобы в период с сентября 2015 по август 2017 годов фигурант, которого называют гражданин З., выполнял задание «иностранной разведки». Утверждается, что он путем наблюдения собирал сведения о местах дислокации «войсковых частей и перемещении военнослужащих управления народной милиции ДНР», после чего, «передал их представителю разведки».



«При этом, обвиняемый четко осознавал, что собранные им сведения будут использованы против безопасности ДНР», — подчеркнули в группировке.



Также в «ДНР» утверждают, что мужчина в марте 2016 года, находясь на подконтрольной украинским властям территории, был обучен навыкам обращения со взрывчаткой.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».