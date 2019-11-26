В «Слуге народа» спрогнозировали, что будет в случае провала «нормандского формата»

Украина сможет обратиться в ООН с требованием создать новый формат или инструмент по урегулированию конфликта в случае, если встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в «нормандском формате» не принесет результатов. Об этом заявила депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук в эфире телеканала «НАШ».



«На мой взгляд, отсутствие результата — тоже результат. Если в таком случае произойдет самое плохое и мы не получим ни одной подписанной дорожной карты или других документы, то мы можем тогда обращаться в ООН», — отметила она.



Верещук подчеркнула, что именно резолюцией Совбеза ООН № 2202 от февраля 2015 года был закреплен «нормандский формат».



«Тогда будем обращаться [в ООН] за другими форматами или инструментами, которые могло бы предложить международное сообщество, если "нормандский формат" не работает», — добавила депутат провластной фракции.

Встреча в «нормандском формате» должна состояться 9 ноября в Париже. Последний раз переговоры на высшем уровне происходили в октябре 2016 года.



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