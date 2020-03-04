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Аваков напомнил нардепу Шахову о торговле сахаром на выборах

04 марта 2020, 23:00

Аваков напомнил нардепу Шахову о торговле сахаром на выборах

Министр внутренних дел Арсен Аваков намекнул на причастность народного депутата Сергея Шахова к подкупу избирателей в Луганской области во время досрочных парламентских выборов летом 2019 года.

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов пожаловался на ряд правонарушений на территории Луганской области, где по его словам, «зашкаливает» торговля наркотиками, контрабанда, вырезка лесов, а также кража металлолома и угля.

Вопрос адресовался генеральному прокурору Руслану Рябошапке, который счел его триггером из-за того, что правоохранители раскрыли схему подкупа избирателей на Луганщине.

«Несколько недель назад была раскрыта схема с нарушением законодательства на выборах. Наверное, эта схема, раскрытая прокурорами вместе с полицией, и стала причиной для этого выступления», — заявил генпрокурор.

После этого слово дали Арсену Авакову, который обратился к Шахову.

«Обращайтесь, будем проверять вашу информацию. Но еще зашкаливает торговля сахаром на выборах, которую как говорят, вы проводили», — сказал глава МВД.

В мае 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что избирателей подкупают сахаром, для получения голосов в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

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