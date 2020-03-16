Власти назвали условия пересечения КПВВ Донбасса во время карантина

Справка переселенца не является основанием для пропуска через контрольный пункт въезда-выезда на подконтрольную Украине часть Донбасса в период действия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил начальник Краматорского пограничного отряда Анатолий Федорчук на брифинге в Донецкой облгосадминистрации.



Он напомнил, что с сегодняшнего дня прекращен пропуск лиц, которые зарегистрированы на оккупированной территории, на въезд на подконтрольную территорию. В то же время указанные лица выпускаются на выезд с подконтрольной территории без ограничений.



И одновременно прекращен пропуск на оккупированную территорию лиц, которые зарегистрированы на подконтрольной территории. Вместе с тем, если указанные лица, зарегистрированные на подконтрольной территории, возвращаются и въезжают с оккупированной части, пропуск проводится без ограничений.



Начальник погранотряда уточнил, что имеется в виду под постоянной регистрацией, на основании которой принимается решение о пропуске или непропуске через КПВВ конкретных людей.



«Люди пропускаются, которые имеют регистрацию постоянного проживания, она проставлена во внутренних паспортных документах, это так называемая прописка. Справки временно перемещенных лиц выдаются относительно временного проживания. Эти справки не являются основанием для пропуска», – сказал Федорчук.



В случае форс-мажорных обстоятельств, при наличии подтверждающих документов (справки о смерти, справки о необходимом срочном хирургическом лечении), командующий ООС принимает отдельное решение по пропуску через линию соприкосновения.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада планирует усилить карантин.



В Украине официально зафиксированы пять случаев коронавируса: четыре в Черновицкой и один в Житомирской областях. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.