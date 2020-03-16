В Раде хотят усилить карантин в Украине из-за коронавируса

В Верховной Раде предложили во вторник, 17 марта, усилить карантин в Украине из-за коронавируса. Инициативу во время согласительного совета глав фракций и комитетов озвучил депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий, который возглавляет комитет здравоохранения.



Для этого парламенту нужно будет провести внеочередное заседание, на котором будит принято соответствующее постановление.



«Мы сегодня вместе с представителями всех фракций и групп решили инициировать на этом же заседании во вторник постановление ВР о еще большем увеличении карантинных мероприятий», — сказал он.



Радуцкий отметил, что постановление предполагает приостановку работы заведений общественного питания, спортивных клубов, салонов красоты и так далее.



Также ведутся дискуссии о сокращении времени работы общественного транспорта. «Еще сейчас будем говорить, но мы считаем, что общественный транспорт нужно останавливать и делать его по часам», — отметил Радуцкий.



Также глава комитета анонсировал рассмотрение на внеочередном заседании во вторник законопроекта, который будеть действовать три месяца и направлен на ликвидацию и недопущение распространения коронавируса. Документ предусматривает: оперативную закупку товаров, работ и услуг; освобождение от таможенных пошлин и НДС медицинских товаров (их перечень определит Кабмин); предоставление возможности населению работать дистанционно или уйти в отпуск; запрет проведения мероприятий госнадзора и контроля, отнесение карантина к форс-мажорных обстоятельствам; административная ответсвенность за нарушение обсервации и уголовная ответсвенность за умышленное заражение людей; дополнительные надпавки медперсоналу и другим людям, которые работают над ликвидацией коронавируса.

В Украине официально зафиксированы пять случаев коронавируса: четыре в Черновицкой и один в Житомирской областях. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла.



Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек.



Дополнительные ограничения уже ввели власти Киева, Львова и Одессы.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.



С 16 марта Украина закрывает КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».