В Киеве подтверждены два случая коронавируса

Два случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены в Киеве. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.



На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада планирует усилить карантин.



В Украине официально зафиксированы пять случаев коронавируса: четыре в Черновицкой и один в Житомирской областях. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада планирует усилить карантин.



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



