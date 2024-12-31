«Системные решения для защиты от российских ракет и бомб», - Зеленский провел ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Технологической Ставки Верховного главнокомандующего, посвящённое докладам о мерах по укреплению системы ПВО.

«Завершаем год заседанием Технологической Ставки. Это уже вторая встреча в таком формате. Чиновники, другие руководители государственных институций, военное командование плюс производители. Были руководители и генеральные конструкторы наших оборонных предприятий – и частных и государственных», – написал Зеленский в телеграм-канале 31 декабря.

Как отметил президент, первая Технологическая Ставка была посвящена вопросам ПВО, на второй встрече обсуждались отчёты о начальных мерах. Зеленский уточнил, что в докладах рассматривались способы улучшения защиты воздушного пространства, а также увеличение объемов необходимого для этого производства внутри Украины.

Глава государства подчеркнул, что в будущем планируется дальнейшее усиление мобильных огневых групп, а также уже разработаны определённые системные подходы для противодействия российским ракетам и авиабомбам.

«Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях. Главное – именно наше производство, наша внутренняя промышленная сила, дающая большую силу обороне», – отметил Зеленский.

Кроме того, по завершении войны внутренний промышленный потенциал обеспечит развитие украинского экспорта. В частности, украинское вооружение и опыт обороны своей страны смогут быть полезными для международных партнёров.