В миссии ООН призвали разрешить ситуацию с КПВВ «Новотроицкое», где застряли люди

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает стороны разрешить ситуацию с непропуском людей через КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. Более 30 человек уже несколько дней вынуждены ночевать на КПВВ, так как не могут попасть на подконтрольную властям территорию из-за отсутствия приложения «Дій вдома». Боевики же не впускают их обратно в отдельные районы Донетчины, так как этих людей нет в списках «ДНР» для пересечения.



За последние дни 32 человека не пропустили на контролируемую правительством территорию, поскольку у них не было смартфонов.



«Среди этих людей — в основном пожилые люди, а также двое детей, трое больных раком и один инсулинозависимый человек. Сегодня вечером они снова будут спать в палатке на КПВВ», — говорится в обращении Мониторинговой миссии ООН.



В миссии также призвали принять другие необходимые меры, чтобы гражданские лица могли пересекать линию соприкосновения быстро, безопасно и с уважением их человеческого достоинства.

«Застрявшие» люди ночуют в шатре ГСЧС. Ежедневно на ночь остается 30-40 человек. Их состав и количество меняется, так как части граждан удается решить проблему с отсутствием приложения.

Утром 22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка», который связан с украинским КПВВ «Новостроицкое». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса.



При этом «ДНР» не впускала людей, которые следуют на подконтрольную ей территорию. Работа «Еленовки» на въезд началась только 25 июня. При этом пропуск в ОРДО будет осуществляться только в определенные дни по заранее согласованным спискам. Также пересекающие должны быть согласны на 14-дневную обсервацию в больнице.