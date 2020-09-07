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Кулеба все еще ждет разговора с Лавровым из-за эскалации на Донбассе

07 сентября 2020, 23:27

Кулеба все еще ждет разговора с Лавровым из-за эскалации на Донбассе

Телефонный разговор между министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым по поводу эскалации на Донбассе еще не состоялся. Об этом сообщил Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Украинская сторона инициировала разговор в воскресенье после того, как в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный и один был ранен.

«Сначала реакция из российского МИД была довольно оживленная. Но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он отбыл в Сирию», — рассказал Кулеба. Он добавил, что готов и ждет разговора.

«Считаю, что когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить — это Российская Федерация. Именно такое поручение мне вчера дал президент — переговорит с Лавровом», — подчеркнул глава МИД.

Также он назвал темы разговора. «Первый вопрос: Как поясняет случившееся РФ?; второй: Остается ли она приверженной режиму прекращения огня?; третье: обсудить подготовку к встрече министров Нормандского формата, которая должна состояться после встречи советников, в контексте обстрелов, которые произошли».

Кулеба также высказал мнение, что в России свой шаг сделала «партия вооруженной войны». «Не даром, что именно сейчас это происходит — после начала предвыборной кампании в Украине. мы понимам, что у нас есть политические силы, которым в рамках кампании любая плохая новость с востока добавляет баллов», — подчеркнул он.

Глава МИД также связал эскалацию на Донбассе с грядущими встречами в Нормандском фрмате на уровнях советников и министров, к которым Украина готовится. «Это повышение ставок, изменение атмосферы. Это изменение вопросов, которые мы должны обсуждать. Мы снова должны откатиться к вопросам безопасности, потому что они нарушены», — сказал он.

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