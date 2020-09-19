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Разумков не видит смысла менять постановление Рады, которое касается выборов на Донбассе

19 сентября 2020, 22:21

Разумков не видит смысла менять постановление Рады, которое касается выборов на Донбассе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о невозможности отмены в постановлении о местных выборах в Украине пункта о выборах в ОРДЛО.

«Постановление [Верховной Рады о местных выборах 25 октября] никак не связано с Минским соглашениями. Его можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минских соглашений — это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены 8 предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление почему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Разумков напомнил, что постановление было принято парламентом в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что Рада объявляет местные выборы не позже, чем за 90 дней до даты голосования.

«Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства», — подчеркнул Разумков.

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Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на международных переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только после возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.

Внутри украинской власти нет однозначной позиции, что делать с постановлением. Депутат фракции монобольшинства «Слуга народа» Александр Качура 28 июля зарегистрировал правки к документу, в которых предлагается изложить четвертый пункт в более мягкой форме. Также правки Качуры предполагали проведение выборов в облсоветы Донетчины и Луганщины на подконтрольной властям территории.

О документе депутата СН упоминала украинская сторона 11 сентября на переговорах «нормандских» советников в Берлине. Однако представители делегации подчеркнули, что не гарантировали принятие правок, сославшись на независимость парламента Украины от других ветвей власти. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье пообещал, что правки к постановлению скоро рассмотрит Рада. Однако уже в понедельник от этой идеи отказались.

Качура прогнозирует, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Поэтому депутат считает, что его коллегам по парламенту нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления.

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