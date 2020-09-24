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Зеленский: Украина не поддается на шантаж России в ТКГ, но ищет баланс

24 сентября 2020, 13:08

Зеленский: Украина не поддается на шантаж России в ТКГ, но ищет баланс

Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако ищет баланс для продолжения дальнейших переговоров, заявил президент Владимир Зеленский.

«Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все: и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске», — сказал Зеленский на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе.

По его словам, это «хрупкий, нестабильный» баланс «во взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом Минского процесса».

«Но мы делаем все для того, чтобы этот диалог был, для того, чтобы был результат. Результат этих заседаний Минска или Норманди мы с вами знаем, какой есть: сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть», — пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что «если бы не прицельные провокации, мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых потерь», напомнив, что 6 сентября украинский военный погиб, а еще один был ранен.

«Потому мы без диалога этого не сможем никогда найти, и не выйдем из этой сложной ситуации, из этого угла», — резюмировал Зеленский.

Также Зеленский выразил надежду, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата состоится в ближайшее время.

Принятие решений в ТКГ было заблокировано Россией и подконтрольными ею группировками «Л-ДНР». Поводом стал четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине. Народные депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только после возвращения границы под контроль Украины. В Москве считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Также вопросы к документу появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.

Внутри украинской власти нет однозначной позиции, что делать с постановлением. Депутат фракции монобольшинства «Слуга народа» Александр Качура 28 июля зарегистрировал правки к документу, в которых предлагается изложить четвертый пункт в более мягкой форме. Также правки Качуры предполагали проведение выборов в облсоветы Донетчины и Луганщины на подконтрольной властям территории.

О документе депутата СН упоминала украинская сторона 11 сентября на переговорах «нормандских» советников в Берлине. Однако представители делегации подчеркнули, что не гарантировали принятие правок, сославшись на независимость парламента Украины от других ветвей власти. Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье пообещал, что правки к постановлению скоро рассмотрит Рада. Однако уже в понедельник от этой идеи отказались.

Качура прогнозирует, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Поэтому депутат считает, что его коллегам по парламенту нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления.

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