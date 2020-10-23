МИД: Выход РФ из консультаций по МН17 не повлияет на наказание виновных в катастрофе

Решение России покинуть трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по делу о крушении рейса МН17 не повлияет на привлечение виновных к ответственности. Об этом заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины на запрос «Новостей Донбасса».



В МИД заявили, что с начала расследования РФ пыталась заблокировать процесс и переложить ответственность за сбивание пассажирского самолета.



«Выход РФ из трехсторонних консультаций по МН17 в очередной раз свидетельствует о ее попытке дистанцироваться от ответственности за сбивание самолета МН17. Решение РФ о выходе из них не влияет на процесс привлечения виновных лиц к ответственности», — говорится в ответе МИД.



В МИД отметили, что Украина в качестве члена Совместной следственной группы продолжает сотрудничество для привлечения виновных к ответственности.



Ведомство также напомнило, что Украина присоединилась в качестве третьей стороны к межгосударственному иску Нидерландов против РФ в Европейском суде по правам человека.



15 октября РФ заявила о выходе из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением «Боинга» МН17. Лидеры стран ЕС призвали РФ изменить свое решение и вернуться к обсуждению обстоятельств катастрофы.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте этого года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.