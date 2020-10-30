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Зеленский внес в Раду законопроект, в котором предлагается прекратить полномочия судей КС

30 октября 2020, 09:13

Зеленский внес в Раду законопроект, в котором предлагается прекратить полномочия судей КС

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Проект закона №4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» зарегистрирован на сайте парламента.

Президент предлагает признать решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года «ничтожным (который не создает правовых последствий) как такое, которое принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов». Зеленский предлагает уволить всех судей, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Также предлагается вернуть редакцию закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС.

По словам народного депутата из фракции «Слуга народа» Виталия Безгина, документ содержит два ключевых новшества. «Антикоррупционные институты продолжают работу в формате, какой она была до последнего решения КС. То есть декларирование работает в полном объеме. Полномочия состава КС прекращаются!» — написал Безгин.

Сейчас изменить состав КС без согласия самих судей невозможно.

Конституционный суд 27 октября принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также статью  Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

На практике это, в частности, означало закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.

Вчера президент Зеленский экстренно созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.

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