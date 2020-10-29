НАПК восстановил доступ к реестру е-деклараций по решению Кабмина

Обновлено. Вечером 29 октября НАПК восстановил доступ к реестру электронных деклараций.



Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении доступа граждан к реестру деклараций чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«По результатам заседания было принято решение, в частности, принятия Кабинетом Министров неотложных мероприятий по временному порядку ведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также проведение специальной проверки», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что его участники решили «провести срочное заседание правительства в Офисе главы государства».



Кроме того, Зеленский предложил разработать законопроект о «восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» и подать его на рассмотрение Верховной Рады как неотложный.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что правительство вместе с ОП такой законопроект уже рассматривает.



Также на заседании СНБО решили активизировать деятельность Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и ускорить представление предложений по судебной реформе.