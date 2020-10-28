НАПК закрывает доступ к декларациям о доходах во исполнение решения КСУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в комментарии «Украинской правде».
Он отметил, что реестр исчезнет с сайта НАПК с 18 часов, так как ранее КСУ признал неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе.
«Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», — прокомментировал Новиков.
Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
Ранее Конституционный суд признал несоответствующими Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование) и полномочия НАПК.
Представление о неконституционности отдельных положений антикоррупционной реформы подали 47 народных депутатов от ОПЗЖ.