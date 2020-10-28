НАПК закрывает доступ к декларациям о доходах во исполнение решения КСУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в комментарии «Украинской правде».



Он отметил, что реестр исчезнет с сайта НАПК с 18 часов, так как ранее КСУ признал неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе.



«Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», — прокомментировал Новиков.



Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

Ранее Конституционный суд признал несоответствующими Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование) и полномочия НАПК.



Представление о неконституционности отдельных положений антикоррупционной реформы подали 47 народных депутатов от ОПЗЖ.