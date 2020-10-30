«Попытка узурпировать власть». В Раде раскритиковали законопроект Зеленского о роспуске КС

Оппозиционные парламентские фракции считают неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского с предложением распустить Конституционный суд.



Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко считает, что «неконституционное решение только углубит кризис. «Следующей инициативой Зе, по такой логике, может быть указ о пожизненном императорстве», — подчеркнула она.



Геращенко отметила, что ее политсила подготовила и зарегистрирует законопроект, который урегулирует вопросы уголовной ответственности за недостоверности в декларациях.





Во фракции «Голос» заявили, что восстановить действие антикоррупционного законодательства можно соответствующим законом, и для этого не нужен роспуск КС, который не предусмотрен Конституцией.



«Для того, чтобы мир не удивлялся решениям наших судов, надо было навести порядок в системе. В частности, создать нормальные Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей. Что было обещано, но не сделано», — подчеркнул глава фракции Сергей Рахманин.



Он также считает, что так Зеленский отвлекает внимание от результатов местных выборов его партии «Слуга народа».





«Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту — это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть. Президент, к сожалению, очень часто действует неконституционным способом, нарушает Конституцию, и поэтому, конечно же, ему не нужен независимый орган конституционной юстиции. И это точно никак не связано ни с какими решениями КС и не может быть с ними связано», — подчеркнул депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко.



В «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что никто не может требовать от Конституционного суда никаких объяснений относительно его решений или проводить ревизию этих решений. «Они [решения] подлежат исполнению в обязательном порядке. В том числе президентом, главой его Офиса и всеми прочими, активно выражающими свое недовольство решением органа, который обеспечивает верховенство Конституции в нашей стране», — подчеркивается в сообщении партии.

Конституционный суд 27 октября принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) а также статью Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.



На практике это, в частности, означало закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.



Вчера президент Зеленский экстренно созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.



Утром 30 октября в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.