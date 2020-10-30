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Глава КС увидел в законопроекте Зеленского «признаки конституционного переворота»

30 октября 2020, 13:21

Глава КС увидел в законопроекте Зеленского «признаки конституционного переворота»

Законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает роспуск всего состава Конституционного суда, «имеет признаки конституционного переворота». Такое мнение высказал глава КС Александр Тупицкий на брифинге.

Он отметил, что не удивлен, потому что такие идеи уже были у главы исполкома нацсовета реформ Михеила Саакашвили — вместо КС создать конституционную палату при Верховном суде.

Тупицкий считает это незаконным, поскольку такие решения принимают только в «недоразвитых странах». «Конституционный суд можно реформировать, но законно», — добавил он.

Что говорят у Зеленского?

Представитель президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский заявил, что в истории Украины действительно не было подобных прецедентов, когда глава государства вносит законопроект о прекращении полномочий всех действующих судей КС, как и не было прецедентов, когда КС принимал решения с «четким системным нарушением» Конституции, закона о Конституционном суде и регламента КС, закона о предотвращении коррупции.

«А юридических механизмов остановки такого произвола со стороны КС действующее законодательство не содержит. Поэтому, конечно, нужно применять политико-правовые меры, чтобы остановить реальные угрозы национальной безопасности, порожденные этим решением КС и действиями судей КС. Конечно, таких прецедентов нет, но когда фактически можно говорить, что КС совершил антиконституционный переворот своим решением, то необходимо действовать уже политико-правовыми средствами, совместными действиями президента и парламента», — заявил Вениславский в комментарии «Интерфакс-Украина».

Также он считает, что возникшие после решения суда угрозы национальной безопасности значительно превышают по своей ценности те негативные последствия, которые может иметь принятие Верховной Радой предложенного президентом Зеленским закона.

Конституционный суд 27 октября принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также статью  Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

На практике это, в частности, означало закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.

Вчера президент Зеленский экстренно созвал заседание СНБО, по итогам которого было принято решение о подаче законопроекта. Также правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру деклараций, что и было сделано.

В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского, который предусматривает прекращение полномочий всех действующих судей Конституционного суда. Также президент предлагает признать решение КС о неконституционности некоторых положений закона «О предотвращении коррупции» ничтожным и таким, что не создает правовых последствий.

Оппозиционные фракции этот законопроект президента раскритиковали, называя его неконституционном. 

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