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Зеленский созвал срочное заседание СНБО из-за решения Конституционного суда

29 октября 2020, 11:12

Зеленский созвал срочное заседание СНБО из-за решения Конституционного суда

Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Зеленский предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения. Необходимые законопроекты, «которые в дальнейшем предотвратят возникновение подобных кризисных ситуаций», будут наработаны и поданы главой государства в Верховную Раду как неотложные, добавили в Офисе президента.

«Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться вне поля зрения. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся все общественно опаснее», — заявил Зеленский.

Конституционный суд 27 октября принял решение, которым признал неконституционными ряд статей закона «О предотвращении коррупции», которые определяют полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК), а также статью  Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

На практике это, в частности, означает закрытие электронного реестра деклараций, за который отвечает НАПК.

«Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991-й, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости», — заявил председатель НАПК Александр Новиков.

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