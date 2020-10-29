Зеленский: Е-декларирование будет работать, законопроекты нужно внести в Раду безотлагательно

Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Совета нацбезопасности и обороны заверил, что система электронного декларирования будет работать.



Он отметил, что ожидает подготовки и направления в Верховную Раду законопроектов о возобновлении системы е-декларирования в ближайшее время.



Глава государства отметил, что дело не только в решении Конституционного суда, а в «целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв нацбезопасности».



«Демонтаж контролируемых функций Национального антикоррупционного агентства... никогда не будет принят нашим обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе, и мы с вами уже получаем четкие сигналы», — подчеркнул Зеленский.



КС обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель «не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права», а таким образом ст.366-1 УК Украины противоречит части 1 статьи 8 Основного закона Украины.